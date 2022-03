1 Anlässlich des Internationalen Aktionstags gegen Rassismus fand auf dem Schlossplatz eine Kundgebung statt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstagmittag findet auf dem Schlossplatz der Aktionstag gegen Rassismus statt. Die Veranstalter üben vor allem Kritik an der AfD, die zeitgleich auf dem Schillerplatz demonstriert.















„Tanzen berührt die Menschen.“ Da ist sich Heidi Rehse sicher. Die Tanzgruppe der Stuttgarter Tänzerin und Choreografin tritt am Samstagmittag auf dem Schlossplatz auf und will dort genau das erreichen: die Menschen berühren. Denn es geht um ein aktuelles und sensibles Thema. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus hat zu einer Kundgebung anlässlich des Internationalen Aktionstags gegen Rassismus geladen. Mit Reden, Musik- und Tanzeinlagen, aber auch an Infoständen klären die Veranstalter und rund 20 weitere Gruppen und Parteien über Rassismus und Faschismus auf.

Der Aktionstag ist Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 14. bis 27. März, die in Stuttgart und anderen deutschen Städten stattfinden. Der internationale Tag gegen Rassismus ist zwar offiziell erst am 21. März. Damit aber möglichst viele Menschen teilnehmen können, wird er immer entweder auf das Wochenende davor oder danach gelegt.

Tanzgruppe zieht Aufmerksamkeit auf sich

Rehses „Dancers across Borders and Salamaleque Dance Company“, bestehend aus Profitänzern und Geflüchteten aus aller Welt, zieht tatsächlich die Aufmerksamkeit auf sich. Rund 500 Menschen, so schätzen die Veranstalter, beklatschen die Performance. Die Tänzerinnen und Tänzer halten zunächst minutenlang regungslos Pappschilder hoch. Auf ihnen steht in verschiedenen Sprachen „Where is the love?“, auf Deutsch: „Wo ist die Liebe?“ Dazu läuft das gleichnamige Lied der US-Band The Black Eyed Peas. Anschließend spielen sie mit gepackten Koffern eine Szene am Bahnhof nach. Zum Abschluss stellen sich vier Tänzerinnen in Rot befleckten Oberteilen dem Publikum und machen auf die Gräuel aufmerksam, denen Geflüchtete ausgesetzt sind.

Dass im Publikum nicht nur interessierte Passanten sind, zeigt sich nach der Tanzeinlage deutlich. Zeitgleich bricht ein Großteil der Zuschauer in Richtung Schillerplatz auf. Dort hat die Alternative für Deutschland (AfD) im Vorfeld eine Demonstration gegen die Impfpflicht angekündigt. Für die Veranstalter des Aktionstags kein Zufall. Immerhin positionieren sie sich klar gegen die AfD. Das zeigt sich auch in der Rede, die Taner von Aufstehen gegen Rassismus hält. „Der Kampf gegen Rassismus und Faschismus gehört zusammen“, sagt der Stuttgarter, der seinen Nachnamen nicht nennen will. Die AfD suche den Schulterschluss mit Querdenkern. Man müsse die Partei und ihre Anhänger ächten und isolieren, ihre Auftritte stören und verhindern. Die Teilnehmer der Kundgebung sind diesem Aufruf gefolgt.