Aktionstag für Senioren in Neuhausen: Wie man in Neuhausen selbstbestimmt älter werden kann

Am 13. Oktober findet im Rahmen des Neuhausener Fleckenherbstes der Aktionstag „Gut älter werden in Neuhausen“ statt. Die Bürgertreffs und andere Einrichtungen stellen ihr Angebot vor.











Ein Netzwerk für ältere Menschen in Neuhausen knüpfen Birgit Kolb vom Betreuten Wohnen im Ostertagshof und Magdalena Heinrichs vom Bürgertreff seit Jahren. Beim Fleckenherbst am Sonntag, 13. Oktober, laden sie zu einem Aktionstag ein. „Wir möchten Seniorinnen und Senioren das vielfältige Angebot in unserer Gemeinde zeigen“, sagt Kolb. Im Rahmen des Fleckenherbstes erreiche man ein großes Publikum.

An diesem Tag herrscht Leben in der Ortsmitte. Von 12 bis 17 Uhr laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Viele der Stände haben bis 18 Uhr offen. Die beiden Bürgertreffs im Ostertagshof und im Samariterstift in der Kirchstraße 17 bis 19 laden zum Besuch ein. „Den verkaufsoffenen Sonntag wollen wir nutzen, um älteren Menschen das breite Angebot zu zeigen“, sagt Kolb. Die Leiterin der kommunalen Beratungsstelle für Senioren hat in Gesprächen erfahren, „dass viele gar nicht alle Anlaufstellen kennen.“ Das soll sich mit dem Aktionstag vor dem Bürgertreff ändern. „Gut älter werden in Neuhausen“ haben die Organisatorinnen als Motto gewählt.

„Weil der Kinderflohmarkt jetzt ins Quartier für Generationen umgezogen ist, haben wir viel Platz vor dem Ostertagshof“, sagt Magdalena Heinrichs. Sie bietet mit ihren freiwilligen Helfern Kaffee und Kuchen an. „Wir wollen auch die vielen Gruppen und Initiativen der Volunteers vorstellen.“ Das Spektrum reicht von der Vortragsreihe über den Mittagstisch bis hin zum Reparaturcafé. Alle dürfen sich nach ihren Wünschen und Talenten einbringen. Geschäfte und Einrichtungen, die sich an ältere Menschen richten, stellen sich an Ständen vor. Das Sanitätshaus B und R ist ebenso dabei wie die Sozialstation Neuhausen. Der Landkreis Esslingen stellt den Pflegestützpunkt, den Sozialpsychiatrischen Dienst für alte Menschen (Sofa) und die Betreuungsbehörde vor. Die Gemeinde Neuhausen präsentiert ihre breit gefächerten Angebote, und auch die Krankenkasse AOK ist dabei. Die Wohngemeinschaft für Senioren und das Haus im Sulzbachtal mit ihren Pflege- und Betreuungsangeboten stellen sich vor. Der Sozialverband VdK präsentiert sein breit gefächertes Portfolio.

Die Angebote für ältere Menschen bündeln

„In Neuhausen haben wir es geschafft, die Angebote für ältere Menschen zu bündeln“, sagt Birgit Kolb. In einer breit angelegten Umfrage hat die Kommune die Bedarfe und Wünsche der Seniorinnen und Senioren ermittelt. Dieser Prozess einer intensiven Bürgerbeteiligung trägt Früchte. Jetzt gibt es einen runden Tisch, an dem Akteure sitzen, die hauptamtlich mit den älteren Menschen zu tun haben. „Die Apothekerin ist ebenso dabei wie der Arzt“, sagt Birgit Kolb. Das mache es einfacher, den Senioren gemeinsam zu helfen, wenn sie Probleme bekommen. Schnell zu wissen, wer helfen kann, ist für sie ein ganz großer Vorteil.

Die Leiterin der kommunalen Beratungsstelle, die auch für das Betreute Wohnen zuständig ist, bietet am 13. Oktober von 15 Uhr an eine Führung durch das Haus. Bei der zeigt sie interessierten Männern und Frauen die Möglichkeiten dieser Wohnform für das Alter auf. „Der Andrang ist riesengroß“, sagt Birgit Kolb. Möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben möglich zu machen, das ist für sie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Doch das funktioniere nur, „wenn alle an einem Strang ziehen“.

Radkulturtag auf dem Schlossplatz

Förderprogramm

Mit einem Förderbudget von 25 000 Euro hat die Gemeinde Neuhausen die Chance, die Radverkehrskommunikation zu intensivieren. Auch 2024 wurden und werden in Baden-Württemberg 14 Kommunen durch die Radkultur des Landes gefördert. Das ist eine Initiative des Landesministeriums für Verkehr. Das Land stellt hierfür mehr als 600 000 Euro bereit. Ziel ist es, mehr Leute aufs Rad zu bringen.

Radler-Treff

Am 13. Oktober lädt die Gemeinde Neuhausen nun gemeinsam mit der Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zum Aktionstag ein. Im Rahmen des Fleckenherbstes verwandelt sich der Schlossplatz von 12 bis 17 Uhr in einen Treffpunkt für alle, die das Fahrrad lieben. Ein buntes Programm sorgt dafür, dass sowohl Fahrradfans als auch Familien voll auf ihre Kosten kommen.

Smoothies und mehr

Beim Rad-Check können die Besucher ihre Fahrräder kostenlos auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen. In der mobilen Reparaturwerkstatt stehen Profi-Mechaniker bereit, um Lichtanlage, Bremsen und Reifendruck unter die Lupe zu nehmen. Ein besonderes Highlight ist das Smoothie-Bike. Die Teilnehmenden können selbst in die Pedale treten und sich dabei einen Smoothie mixen.