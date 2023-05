1 Die Kultur zeigt sich in Esslingen – wie hier beim Festival „Stadt im Fluss“ – immer wieder unkonventionell und überraschend. Foto: Roberto Bulgri/n

Die Esslinger Kultur ist geprägt von großer Vielfalt. Unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure arbeiten im Netzwerk Kultur zusammen. Um zu zeigen, was die Stadt zu bieten hat, planen die Netzwerker am 23. September einen samstäglichen Aktionstag.















Link kopiert

Gerne rühmen sich die Esslinger ihrer facettenreichen Kulturszene. Die ganze Vielfalt kultureller Möglichkeiten spiegelt sich im Netzwerk Kultur, einem unabhängigen Zusammenschluss von freien und städtischen Kulturinstitutionen sowie einzelner Kulturschaffenden. Erklärte Ziele sind eine enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung der Kulturakteurinnen und -akteure. Um sichtbar zu machen, was Kultur in Esslingen zu bieten hat, plant das Netzwerk am 23. September einen samstäglichen Aktionstag, an dem die örtliche Szene ihre ganze Vielfalt zeigen soll. Mit dieser „Leistungsschau der vielfältigen Esslinger Kulturbranche“ knüpfen die Netzwerker an die Tradition der Kulturnächte an, die deren Vorgängerorganisation Gesprächskreis Kultur 1992 aus der Taufe gehoben hatte.