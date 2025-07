Aktionen zum Schuljahresende: Hier gibt es im Kreis Esslingen Gutscheine und Rabatte für gute Noten

1 Schülerinnen und Schüler können im Kreis Esslingen für besondere Leistungen Geschenke erhalten. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

In und um Esslingen belohnen mehrere Geschäfte Schülerinnen und Schüler für gute Leistungen im Zeugnis – von Gratis-T-Shirts bis zu Einkaufsgutscheinen.











Die Sommerferien stehen vor der Tür und versprechen Erholung, Freizeit und jede Menge Spaß. Doch bevor es so weit ist, wartet noch ein letzter Schritt: die Zeugnisvergabe.

Wer gute Leistungen erzielt hat, darf sich nicht nur über Lob freuen – vielerorts gibt es sogar kleine Geschenke, Rabatte oder Gutscheine. Auch im Kreis Esslingen werden Schülerinnen und Schüler für ihre Mühen belohnt. Ob T-Shirt, Gutschein oder Rabatt: Diese Aktionen zeigen, dass sich Lernen nicht nur für die Zukunft lohnt – sondern manchmal auch ganz direkt.

Preisnachlass bei Mediamarkt und Saturn

Am 30. und 31. Juli erhalten Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen in Mediamarkt- und Saturnfilialen in Baden-Württemberg für ihre Jahreszeugnisse Rabatte. Je besser die Noten im Zeugnis sind, desto mehr Geld gibt es, denn jede Eins und jede Zwei im Zeugnis wird mit jeweils einem Euro belohnt.

Wer mitmachen möchte, muss mit seinem oder ihrem Zeugnis persönlich im Markt vorbeikommen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils erscheinen. Der entsprechende Betrag wird an der Kasse direkt von der Kaufsumme abgezogen. An der Aktion nehmen alle Filialen in der Bundesrepublik teil, darunter auch die Mediamarktfilialen in Esslingen, Nürtingen, Kirchheim und Leinfelden-Echterdingen.

Esslingen: Gutscheine bei Osiander

Etwas später, am 8. September, können sich junge Leseratten mit besonderen Leistungen im Fach Deutsch Gutscheine bei Osiander in der Bahnhofstraße 18 in Esslingen abholen. Wer im aktuellen Sommerzeugnis eine Eins in dem Fach erhalten hat, oder sich im Vergleich zum Vorjahreszeugnis um mindestens eine Note verbessert hat, erhält ab zehn Uhr einen Gutschein im Wert von fünf Euro. Die Gutscheine gibt es aber nur, solange der Vorrat reicht. Sie sind bis zum 30. September auf nicht preisgebundene Artikel einlösbar.

„Number One in Sports“-T-Shirts bei Sport Flöss

Kinder, die in ihrem neuen Zeugnis eine Eins oder eine Zwei im Fach Sport erhalten haben, erhalten bei Sport Flöss in Esslingen (Oberer Metzgerbach 6-8) ein exklusives „Number One in Sports“-T-Shirt in der Filiale. Dafür müssen die jungen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern am letzten Schultag vor den Sommerferien in die Filiale kommen und einem Mitarbeiter ihr Zeugnis zeigen.

Plochingen: Kostenloses T-Shirt bei Decathlon

Auch Decathlon in Plochingen belohnt junge Sportskanonen: Schülerinnen und Schüler, die eine Eins in Sport haben, erhalten kostenlos ein bedrucktes T-Shirt. Die Aktion findet am Samstag, 2. August, in der Decathlon-Filiale in Plochingen (Filsallee 19) statt. Wer ein T-Shirt möchte, meldet sich mit seinem Zeugnis am Servicepoint vor Ort.