1 Egal, ob an Wanderwegen oder in öffentlichen Parks: Müll findet man überall. Foto: dpa/Peter Gercke

Weltweit – und damit natürlich auch im Kreis Esslingen – ist am Samstag aufräumen angesagt. Am World Cleanup Day treffen sich Menschen, um gemeinsam die Umwelt von Müll zu befreien.











Link kopiert

Am Wochenende ist Zeit zum aufzuräumen – zur Abwechslung mal draußen. Wie in jedem Haushalt sammelt sich auch an Wanderwegen, in Parks und überall dort, wo viele unterwegs sind, über die Zeit einiges an menschlichen Hinterlassenschaften an. Deswegen findet am Samstag, 16. September, der World Cleanup Day statt, ein weltweiter Aktionstag zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung.

Diverse Angebote im Kreis

Der Ablauf ist überall ziemlich gleich: Man trifft sich, bekommt Handschuhe sowie Müllbeutel und macht sich einfach auf den Weg, um alles einzusammeln, was man unterwegs findet. Am Ende gibt man die Müllbeutel am Treffpunkt wieder ab und geht guten Gewissens nach Hause.

Im Kreis Esslingen gibt es diverse Angebote: Man trifft sich etwa in Esslingen um 9.45 Uhr im Maille Park. Dort organisiert „Zusammen Zukunft leben“ die Aktion. Je nach Teilnehmerzahl wird entweder nur der Park gesäubert oder auch das umliegende Gebiet. Geplantes Ende ist gegen 12.30 Uhr.

In Leinfelden-Echterdingen finden laut Internetseite des World Cleanup Days zwei Veranstaltungen statt: Der Jugendgemeinderat veranstaltet die „Stadtputzete“ und trifft sich am Sportpark Goldäcker in der Leinfelder Straße 101 um 10 Uhr. Zudem organisiert die Mercedes-Benz Consulting GmbH eine Stadtputzaktion von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist Esslinger Straße 1.

Während des Wanderns

Die Verantwortlichen der „Hochgehberge“ laden laut Pressemitteilung am Samstag dazu ein, während des Wanderns Parkplätze, Rastplätze, Sehenswürdigkeiten und Waldwege von Abfällen zu befreien. Ein Startpunkt mit Sammelstation entlang des Premiumwanderwegs „Hochgehadelt“ ist am Parkplatz Hörnle in Owen. Für den Wanderweg „Hochgehflogen“ befindet sich der Treffpunkt beim Parkplatz am Wanderheim Eninger Weide in Eningen unter Achalm. Die anderen „Hochgehberge“ sind weiter entfernt mit Treffpunkten am Parkplatz Bootshaus an der Lauter in Münsingen-Bichishausen, am Wanderparkplatz Anhausen in Hayingen und am Parkplatz zur Wimsener Höhle. Müllbeutel und Handschuhe gibt es jeweils ab 10 Uhr. Der Müll kann bis 16 Uhr abgegeben werden. Die Entsorgung wird von den jeweiligen Kommunen übernommen.

Die Anmeldung zum Aktionstag ist unter www.hochgehberge.de/cleanupday möglich. Fragen dürfen per E-Mail unter info@hochgehberge.de oder unter der Rufnummer 07 11 / 3 90 24 20 95 an die Geschäftsstelle der „Hochgehberge“ gestellt werden.