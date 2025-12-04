Aktionen gegen Stellenabbau: Wie bei Bosch der extreme Rechtsruck im Betrieb verhindert werden soll
Die IG Metall protestierst vor dem Bosch-Werk Feuerbach und erhält Unterstützung – auch von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (vorne, 4 v.r.). Foto: Julia Paasch

In einer sich zuspitzenden Autokrise positionieren sich IG Metall und Bosch-Betriebsrat mit Macht gegen Stellenabbau – und gegen die politische Radikalisierung der Belegschaft.

Bei der IG Metall und bei den Betriebsräten von Bosch wird die zweitägige Mahnwache am Mittwoch und Donnerstag als Erfolg gewertet. Schließlich hat es viel Zuspruch gegeben für die Aktion vor dem Werk in Feuerbach, wo nach aktuellem Stand 4500 Stellen den Abbauplänen zum Opfer fallen sollen. Und das von 2027 an nicht mehr zwingend sozialverträglich, sondern möglicherweise auch über betriebsbedingte Kündigungen, wenn die Jobsicherungsgarantie ausgelaufen ist.

