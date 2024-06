Aktion „Spiel mich – Esslingen!“: Straßen-Pianos laden zum spontanen Spielen ein

1 Auftakt zu „Spiel mich – Esslingen!“: ein Schüler der Städtischen Musikschule am öffentlichen Klavier auf dem Marktplatz. Foto: /Gaby Weiß

Bis zum 22. Juli laden sieben Klaviere in der Esslinger Innenstadt tagsüber zum spontanen Musizieren ein. Die Aktion „Spiel mich!“ des City-Managements will an verschiedenen Standorten für sommerlich-leichte Atmosphäre sorgen.











Sieben Klaviere stehen in den kommenden Wochen an sieben verschiedenen Orten in der Esslinger Innenstadt und fordern zum spontanen Musizieren auf. „Spiel mich – Esslingen!“ heißt die Aktion, die am Donnerstagabend mit einem Piano-Picknick auf dem Marktplatz eröffnet wurde. Bis zum 22. Juli lädt das Citymanagement jeden – Profis ebenso wie Anfänger – dazu ein, auf einem der Klavierhocker Platz zu nehmen und Musik in die Stadt zu bringen.