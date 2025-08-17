Aktion „Sofa-Geschichten“: Mit dem Solarboot auf Tour durch die Esslinger Stadthistorie

Mit dem Solarboot auf Tour durch die Esslinger Stadthistorie

1 Ralf Weinberger lädt unsere Leser zur stadtgeschichtlichen Kanutour ein. Foto: Roberto Bulgrin

Auf einer Kanutour auf dem Neckar erzählt Ralf Weinberger unseren Lesern „Sofa-Geschichten“. Um dabei sein zu können, reicht eine einfache Mail.











Esslingen ist eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten. Die bekanntesten wie die Burg, die historische Häuserzeile am Hafenmarkt, den Bebenhäuser Pfleghof oder die prachtvollen Kirchen kann man auf eigene Faust erkunden. Wer tiefer eintauchen möchte, kann sich aber auch einer der rund 40 verschiedenen Themenführungen anschließen, die das Stadtmarketing organisiert. Eine der schönsten Möglichkeiten, Esslingen zu erleben, bietet sich vom Wasser aus.