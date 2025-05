Aktion rührt das Netz: Krebskranker VfB-Fan verschenkt Tickets für das Pokalfinale

1 VfB-Kapitän Atakan Karazor wurde auf die selbstlose Aktion des Fans aufmerksam (Symbolbild). Foto: Pressefoto Baumann

Ein VfB-Fan hat Tickets für das Pokalfinale in Berlin ergattert und verschenkt sie wegen seiner Krebserkrankung weiter. Das Netz ist gerührt von der selbstlosen Aktion – und der Kapitän des VfB möchte dem Fan ein ganz besonderes Geschenk machen.











Link kopiert

Die Tickets für das Pokalfinale am 24. Mai in Berlin sind unter VfB-Fans heißt begehrt. Weil die Nachfrage deutlich größer war als die Zahl der angebotenen Tickets, gingen viele jedoch leer aus. Ein VfB-Fan konnte Tickets ergattern – und verschenkte sie wegen seiner Krebserkrankung weiter. Das erzählt der Mann in einem Interview von SWR-Sport auf Instagram.

„Ich habe Karten fürs Pokalfinale, habe sie aber aufgrund meiner Krebserkrankung weggegeben und derjenige hat sich so gefreut“, sagt der Mann, der offenbar Thomas heißt, im Video. Die Karten schenkte er dem Sohn einer Bekannten, die ihn während seiner Erkrankung unterstützt, so der SWR auf Instagram.

„Dem habe ich das Geschenk seines Lebens gemacht. Er war ganz aus dem Häuschen“, erzählt der VfB-Fan. Er habe ihn angerufen und gefragt, ob er erfolgreich war und Karten bekommen konnte. Als der Sohn der Bekannten das verneinte, sagte Thomas zu ihm, dass er zwei Tickets ergattert hatte und sie ihm schenkt. „Da war er hin und weg“, sagt der Fan.

Seine selbstlose Aktion bewegt viele Menschen im Netz. In den Kommentaren unter dem Video sprechen sie ihren Respekt gegenüber Thomas aus. Eine Nutzerin, die selbst VfB-Fan ist, schreibt: „So eine gute Seele. Möge dir das Leben doppelt und dreifach positiv zurück geben. Alles Gute für dich.“ Eine andere Person schreibt: „Das muss man sich mal vorstellen. Bei einer Krebs-Erkrankung weiß man nie, wie es ausgeht und es wäre nur allzu verständlich, wenn er so einen Moment selber noch einmal erleben möchte. Aber selbst dann denkt er lieber an seine Mitmenschen. Wow. Das ist ganz groß. Du hast nur das Beste verdient.“

VfB-Kapitän will Fan ein Trikot und VIP-Karten schenken

Dass der Fan seine Karten verschenkte, weckte auch die Aufmerksamkeit des VfB-Kapitäns Atakan Karazor. „Was für eine starke und selbstlose Aktion!“, kommentierte er unter dem Video. Der Fußballer bittet den SWR um die Kontaktdaten des Fans. Denn Karazor will die Aktion belohnen: „Ein unterschriebenes Trikot & VIP Karten für ein VfB-Heimspiel nächste Saison – wenn es dem Herrn hoffentlich besser geht – hat er sich auf alle Fälle verdient!“

Der Fan selbst hat das Angebot des VfB-Kapitäns bereits gesehen: „Ich danke Dir für Deine Worte“, schrieb er unter den Kommentar von Karazor.