Aktion „Mitmachen Ehrensache“: Schülerinnen und Schüler erarbeiten 3530 Euro für soziale Projekte

1 Übergeben wurden die Schecks im Rahmen einer kleinen Feier von Schülerinnen und Schülern. Foto: /Juergen Holzwarth

Der Esslinger Kreisjugendring fördert im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ vier soziale Projekte, die Spenden in Höhe von 230 bis 1200 Euro erhalten.











Link kopiert

Auf genau 3530 Euro beläuft sich die Summe an Spendengeldern, die im vergangenen Jahr bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ für soziale Projekte im Landkreis Esslingen erarbeitet wurde. Jetzt haben vier soziale Projekte aus dem Kreis Spenden aus der Aktion in Höhe von 230 bis 1200 Euro erhalten. Übergeben wurden die Schecks im Rahmen einer kleinen Feier von Schülerinnen und Schülern, die nicht nur einen Teil der Summe mit erarbeiteten, sondern sich im Vorfeld intensive Gedanken über die Verteilung der Gelder gemacht hatten. Dazu wurde beraten, diskutiert, es wurden unterschiedliche Vorstellungen gegeneinander abgewogen – und am Ende ein Konsens gefunden. Die folgenden Projekte werden jetzt unterstützt: die Katholische Familienpflege Nürtingen, Hilfe für Familien in Not, mit 1200 Euro, die Körperbehindertenschule Rohräckerschule Esslingen mit 1200 Euro, der Verein Wildwasser mit 900 Euro und der Mädchentag Kirchheim, Frauen helfen Frauen, mit 230 Euro.

Knapp 100 Schülerinnen und Schüler hatten am 5. Dezember vergangenen Jahres bei 80 Arbeitgebern einen Tag lang im Dienste der guten Sache gearbeitet und damit großes ehrenamtliches Engagement gezeigt. „Davon profitieren alle Beteiligten“, betonte Henrik Blaich vom Kreisjugendring, der für das Esslinger Aktionsbüro von „Mitmachen Ehrensache“ verantwortlich ist: „die Jugendlichen, die ihre sozialen Kompetenzen stärken, die Arbeitgeber, die motivierte Jugendliche kennenlernen, sowie die geförderten Projekte und die jungen Menschen, die darüber erreicht werden.“

Im Dezember gibt’s wieder einen Aktionstag

Auch in diesem Jahr gibt es Anfang Dezember wieder einen Aktionstag. Interessierte Schulen und Arbeitgeber können sich per E-Mail (esslingen@mitmachen-ehrensache.de) melden.