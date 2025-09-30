Aktion in Leinfelden-Echterdingen: Bücherei bittet um Buch-Geschenke – warum?

1 Drei Wochen lang liegen Wunschbücher in zwei Buchhandlungen in Leinfelden-Echterdingen aus. Foto: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa

Der Förderverein der Stadtbücherei initiiert auch in diesem Oktober wieder seine Buchspende-Aktion in Leinfelden-Echterdingen. Was steckt dahinter?











Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein Stadtbücherei Leinfelden-Echterdingen Bücherfreunde in Leinfelden-Echterdingen dazu ein, der Stadtbücherei ein Buch zu schenken. Unter der Überschrift: „Kaufen Sie Ihrer Bücherei ein Buch“ bittet der Verein dieses Jahr vom 4. bis 25. Oktober um Buchspenden für die Büchereien der Stadt.

Die Aktion gibt es bereits seit dem Jahr 2005. 155 Menschen haben im vergangenen Jahr mitgemacht. „Die Stadtbücherei und die beiden ehrenamtlich geführten Büchereien in Musberg und Stetten haben zwar einen guten und aktuellen Medienbestand“, erklärt der Fördervereinsvorsitzende Uwe Janssen. Seit 2019 seien Bücher allerdings um 13,7 Prozent teurer geworden, sodass der Medienetat nicht mehr für alle wichtigen Neuerscheinungen ausreiche.

Drei Wochen lang bieten die Buchhandlung Ebert, Hauptstraße 60/62, und die Buchhandlung„Schöne Dinge“, Echterdinger Straße 11 eine Auswahl neuer Bücher an, die den Büchereien fehlen. Die Wunschlisten wurden von den Mitarbeiterinnen der Büchereien zusammengestellt. Die Buchhandlungen liefern die gekauften Bücher direkt an die ausgewählte Bücherei.