Aktion in Filderstadt: Tag gegen Gewalt an Frauen – welche Events gibt es in Filderstadt?

Am 25. November ist wieder der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Alles, was dazu in Filderstadt organisiert wird, finden Sie hier.











Am 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Warum ist ein solcher Gedenktag wichtig? Und wenn ich selbst gar nicht betroffen bin, was bringen mir solche Veranstaltungen? Dazu hat die Filderstädter Gleichstellungsbeauftragte Susanne Omran ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Noch bis 28. November etwa läuft die Ausstellung „Gemeinsam gegen Sexismus“, eine Poster-Ausstellung des gleichnamigen Bündnisses, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auf zwölf Plakaten wird veranschaulicht, was Sexismus ist, warum das kein Kavaliersdelikt ist, und was man dagegen tun kann, beispielsweise am Arbeitsplatz oder in sozialen Situationen. Zu sehen ist das im Quartiersladen Sielmingen, Hauptstraße 40. Geöffnet ist montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, und freitags von 10 bis 14 sowie 15 bis 17 Uhr.

Tag gegen Gewalt an Frauen: Schüler gestalten Sitzbänke

Am Dienstag, 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, sind im Filderstädter Stadtgebiet die Flaggen „Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen“ zu sehen. Außerdem gestalten Schüler und Schülerinnen der Realschule Bildungszentrum Seefälle Sitzbänke mit Botschaften gegen Gewalt.

An ein Fachpublikum richtet sich die Online-Veranstaltung „Schutz vor digitaler Beziehungsgewalt“. Nivedita Prasad, Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, erläutert in ihrem Vortrag die verschiedenen Formen von digitaler Gewalt, und wie das Hilfesystem bei häuslicher Gewalt dadurch vor neue Herausforderungen gestellt wird. Sie gibt auch Handlungsempfehlungen und diskutiert die Notwendigkeit von gesetzlichen Änderungen. Der Vortrag beginnt um 10 Uhr. Wer teilnehmen will, muss sich unter Telefon 0711/7003-346 oder der E-Mail-Adresse chancengleichheit@filderstadt.de melden, um die Zugangsdaten zu erhalten.

Tag gegen Gewalt an Frauen: Kostenloser Selbstverteidigungskurs

An alle interessierten Frauen richtet sich der Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs am Donnerstag, 27. November. „Angst lähmt – Mut befreit!“, ist das Motto des Kurses, der von 17 bis 21 Uhr im Bürgerzentrum Bernhausen, Bernhäuser Hauptstraße 2, stattfindet. Die Selbstverteidigungstrainerin Renate Rommel zeigt mit Übungen zur Körpersprache, Rollenspielen und Techniken zur Selbstbehauptung, wie man bedrohliche Situationen erkennen, entschärfen und sich notfalls darin verteidigen kann. Vorwissen ist nicht notwendig, und die Teilnahme ist kostenlos. Mitbringen sollten die Teilnehmerinnen sportliche Kleidung, trittsichere Schuhe sowie eine Matte oder Decke als Unterlage. Die Anmeldung erfolgt über Telefon 0711/7003-343 oder die E-Mail-Adresse chancengleichheit@filderstadt.de.