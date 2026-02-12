1 Die Typisierungsaktion findet im Esslinger Makers Inn statt. Foto: /Arnulf Hettrich

Die 61-jährige Elvira aus Esslingen ist an Blutkrebs erkrankt. Sie und ihre Familie suchen nun nach Stammzellenspendern. Im Makers Inn ist eine Aktion geplant.











Um Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen, sucht die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) weltweit nach geeigneten Stammzellenspendern. Mehr als 13 Millionen Spender sind mittlerweile über den Globus verteilt bei der DKMS registriert, und es werden immer mehr benötigt, weil es nicht einfach ist, passende Stammzellen für die jeweiligen Patienten zu finden.

Vor wenigen Monaten wurde etwa bei der 61-jährigen Esslingerin Elvira Blutkrebs festgestellt. Eine Stammzellspende wäre für sie überlebenswichtig. „Die Diagnose war für uns alle ein Schock“, erzählt ihre Tochter. „Es fühlte sich an, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Seitdem leben wir in ständiger Angst, nicht rechtzeitig einen passenden Spender zu finden, da leider niemand aus der Familie als Spender infrage kommt.”

Typiesierungsaktion in Esslingen

Um für Elvira oder für andere Patienten passende Stammzellenspender zu finden, findet am Samstag, 14. Februar, von 12 bis 16 Uhr eine Typisierungsaktion im Makers Inn in der Küferstraße 46 in Esslingen statt. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann dort vorbeikommen und sich registrieren lassen.

Zunächst gibt es einen einfachen Wangenabstrich, mit dem anschließend im Labor die individuellen Gewebemerkmale bestimmt werden. Stimmen diese mit denen einer Patientin oder eines Patienten überein, folgen weitere Tests.