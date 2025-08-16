Aktion im Kreis Esslingen: Kirchheimer Geschäfte sollen kostenlos Trinkwasserflaschen auffüllen

1 Der blaue „Refill-Station“-Aufkleber an der Eingangstür zeigt an, in welchen Geschäften Wasserflaschen gefüllt werden. Foto: Refill Deutschland

Die Stadt Kirchheim (Kreis Esslingen) ruft eine Aktion ins Leben. Geschäfte sollen bei „Refill“ mitmachen und Trinkflaschen mit Leitungswasser auffüllen.











Die Stadt Kirchheim möchte das Netz an kostenlosen Trinkwasser-Stationen erweitern und ruft daher Geschäfte auf, sich an der Aktion Refill zu beteiligen: Sie sollen kostenfrei Trinkflaschen ihrer Kunden mit Leitungswasser auffüllen. Teilnehmende Betriebe sind an dem blauen Refill-Station-Aufkleber an der Eingangstür zu erkennen.

Es ist eine Idee mit großer Wirkung: Sie fördert den einfachen und kostenlosen Zugang zu Trinkwasser für alle, erläutern die Initiatoren. Der Verein Refill ist 2010 in Berlin entstanden. Der Genuss von Leitungswasser sei ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz bei weniger Anstrengung, weniger Kosten und ohne Verzicht, erläutern sie in einer Mitteilung. Da selbst mitgebrachte Trinkflaschen aufgefüllt werden, trage „Refill“ etwa dazu bei, Plastikmüll zu vermeiden.

Verein Refill will Leitungswasser zum Hauptgetränk in der Gesellschaft machen

Der Verein macht sich inzwischen bundesweit dafür stark, Leitungswasser zum Hauptgetränk in der Gesellschaft zu machen. Dazu sollen die „Refill Stationen“ beitragen, die schon in zahlreichen Kommunen ins Leben gerufen wurden. Auch im Kreis Esslingen gibt es bereits einige in Geschäften, Arztpraxen und Weltläden: Vier in der Stadt Esslingen, drei in Echterdingen, zwei in Filderstadt sowie je eine in Aichtal, Nürtingen und Köngen, wie der „Karte von morgen“ auf der Internetseite des Vereins zu entnehmen ist.

Erste Geschäfte in Kirchheim bieten als „Refill Stationen“ Trinkwasser an

Nach Angaben der Kirchheimer Stadtverwaltung machen auch in der Teckstadt schon die ersten Geschäfte mit. Weitere sollen nun folgen. „Mit jedem Betrieb wächst das Angebot für Bürgerinnen, Bürger und Gäste der Stadt“, bittet die Verwaltung die Geschäftsleute um Unterstützung.

Mitmachen ist einfach: Wer im Laden kostenlos Flaschen mit Trinkwasser auffüllen will, bekommt von der Stadt den blauen „Refill Station“-Aufkleber für die Eingangstür. Interessierte Betriebe können sich bis zum 30. August dieses Jahres bei Niklas Rapp per E-Mail an n.rapp@kirchheim-teck.de melden, dann werden die Aufkleber beim Verein bestellt und anschließend an die mitwirkenden Geschäfte verteilt. So erkennen die Passanten auf einen Blick, wo sie ihren Durst stillen können.

Informationen zur Aktion: www.refill-deutschland.de