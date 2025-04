Aktion Gläserne Produktion startet: Landwirte im Kreis Esslingen öffnen ihre Hoftore für Verbraucher

1 Über die artgerechte Legehennenhaltung informiert der Biolandhof Klauß-Gröber in Oberboihingen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ob Fleisch, Eier, Milchprodukte, Gemüse, Obst, Blumen oder Wein: Saisonaler und regionaler Einkauf direkt bei den Erzeugern oder auf den Wochenmärkten boomt. Die dafür erforderliche Arbeit der Landwirte im Kreis Esslingen rückt die Aktion Gläserne Produktion in den Fokus: Zahlreiche Betriebe öffnen in den kommenden Monaten ihre Hoftore für Verbraucher und präsentieren bei Aktionen stolz die Früchte ihrer Arbeit.

April Landrat Marcel Musolf wird die Veranstaltungsreihe am Sonntag, 27. April, um 11 Uhr in der Gärtnerei Schmauk in Köngen eröffnen. Informiert wird unter anderem über die Jungpflanzenanzucht, den Einsatz torfreduzierter Erden, die Ebbe-Flut-Bewässerung mit Regenwasser und die Wiederverwendung der Kulturtöpfe.

Im Weingut Bayer in Esslingen kann zwischen 11 und 18 Uhr der Weinbau von der Traube bis zur Abfüllung erkundet werden. Die Wengerter stellen auch sogenannte Piwi-Sorten vor, die probiert werden können.

Mai Am Donnerstag, 1. Mai, und Sonntag, 4. Mai, jeweils von 12 bis 18 Uhr geht es um den biologischen Weinbau auf der ehemaligen Domäne Weil in Ostfildern. Nach drei Jahren Umstellungszeit konnten 2022 die ersten Trauben in Bio-Qualität geerntet werden. Was macht das prämierte Weingut anders als konventionelle Weinbaubetriebe?

Am Samstag, 24. Mai, von 9 bis 16 Uhr bieten regionale Erzeuger beim Käse- und Genießermarkt rund um die Peterskirche in Weilheim Käse von Kuh, Ziege und Büffel, Wurst und Wildspezialitäten, Biosphärenhonig und Fruchtaufstriche, Weine, Biere und Streuobstdestillate, Dinkel, Hirse und Nudeln sowie Alpaka- und Schafwolle zum Kauf an.

Juni Einblicke in die artgerechte Bio-Mutterkuhhaltung mit Angusrindern gewährt der Lerchenhof Köngen am Mittwoch, 25. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr. Bei einer Führung durch den Stall und über die Weiden des Nebenerwerbsbetriebs werden der geschlossene Betriebskreislauf sowie die Bedeutung der Direktvermarktung der Produkte vorgestellt. Anmeldung erforderlich.

Juli Am Dienstag, 15. Juli, von 18.30 bis 20 Uhr erläutert der Biolandhof Klauß-Gröber in Oberboihingen, wie eine artgerechte biologische Freilandhaltung funktioniert und wie Tierwohl, Hygiene und wirtschaftliche Arbeitsbedingungen unter einen Hut gebracht werden. Anmeldung erforderlich.

September Kulinarische Entdeckungen verspricht der Bauernmarkt in Schopfloch am Sonntag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr. Regionale landwirtschaftliche Betriebe bieten neben vielfältigen Produkten auch Informationen zu ihrer Arbeits- und Wirtschaftsweise sowie über ihre Erfolge bei Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft.

Oktober Beim Apfelfest am Sonntag, 12. Oktober, stellt sich das Hoflädle Kerner samt Destillerie und Obstbau, Kräuter- und Waldpädagogik in Dettingen unter Teck von 11 bis 17 Uhr vor. Was unterscheidet eine Streuobstwiese von einer Intensivobstanlage? Wie fördert der Betrieb die Biodiversität?

Am Freitag, 17. Oktober, lädt die Bäckerei Scholderbeck in Weilheim an der Teck von 17.30 bis 19.30 Uhr zu einer (gebührenpflichtigen) Produktionsbesichtigung ein. Erläutert wird dabei unter anderem, wie sich biologisches Backen vom Backen in konventionellen Bäckereien unterscheidet und warum Brotqualität schon auf dem Bioland-Acker anfängt. Anmeldung erforderlich.

Alle Informationen zum Programm unter: https://esslingen.landwirtschaft-bw.de