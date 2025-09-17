Aktion gegen Lichtverschmutzung: Licht aus, Sterne an: Die Earth Night im Kreis Esslingen

1 Auch im Kreis Esslingen kann man mit etwas Glück die Milchstraße beobachten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/imagebroker

Wer im Kreis Esslingen die Nacht schützen und den funkelnden Nachthimmel beobachten möchte, sollte sich den kommenden Freitag, 19. September, vormerken. Denn an diesem Tag findet die sogenannte Earth Night statt. Bei der Aktion werden Menschen in aller Welt dazu eingeladen, eine ganze Nacht die Außenbeleuchtung auszuschalten und so ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung zu setzen. Auch das Schließen von Jalousien, Rollos oder Vorhängen zu Hause könne ein erster Schritt sein.

Die Earth Night unterscheidet sich von der Earth Hour, bei der jedes Jahr an einem Abend im März für eine Stunde das Licht abgeschaltet wird. Aus dem Kreis Esslingen nimmt nach aktuellem Stand keine Stadt oder Gemeinde an der Aktion teil, trotzdem kann jede und jeder Einzelne ein Zeichen setzen – und gleichzeitig die funkelnden Sterne genießen.

Künstliches Licht stört Mensch, Tier und Umwelt

Hinter der Earth Night steckt die Initiative „Paten der Nacht“, eine in Deutschland ansässige, gemeinnützige Organisation, die sich für die Eindämmung der Lichtverschmutzung einsetzt. Unterstützt wird die Initiative von fast 100 offiziellen Unterstützern, darunter auch der Naturschutzbund Baden-Württemberg (Nabu).

Laut Nabu raubt Kunstlicht vielen Menschen den Schlaf und stört den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus von Pflanzen und Tieren. „Nachtaktive Insekten, die von künstlichem Licht angezogen werden, sterben oft erschöpft an den Lichtquellen. Das wirkt sich negativ auf das gesamte Ökosystem aus, weil sie dann als Bestäuber und Nahrung für andere Tiere fehlen“, sagt Alexandra Ickes, Nabu-Artenschutzreferentin. Zugvögel würden unter anderem durch Kunstlicht die Orientierung verlieren und mit beleuchteten Gebäuden kollidieren. Und auch das natürliche Pflanzenwachstum werde durch nächtliche Beleuchtungen gestört.

Warum in Esslingen kaum Sterne zu sehen sind

Weniger künstliches Licht nützt nicht nur der Umwelt, es ermöglicht auch einen klareren Blick auf den Sternenhimmel. Wenn das Wetter es zulässt, können Astro-Fans in der Nacht sogar die Milchstraße im Himmel beobachten – aber nicht überall. Um möglichst viele Sterne im Nachthimmel sehen zu können, ist es ratsam, sich von Städten zu entfernen. Denn in diesen ist die Lichtverschmutzung besonders hoch.

Esslingens Nähe zur Landeshauptstadt trägt dazu bei, dass die Nächte nicht so dunkel wie im Umland sein. Foto: imago images / Westend61

Auch in Esslingen sind deswegen nicht viele Sterne am Himmel zu sehen. Nach Angaben der Light Pollution Map ist die Lichtverschmutzung in Esslingen „in den meisten Richtungen sichtbar“. Auch in Leinfelden-Echterdingen, Kemnat und Teilen von Filderstadt ist es ähnlich. In diesen Orten seien in einer klaren Nacht nur etwa 200 bis 500 Sterne am Himmel sichtbar.

Die besten Plätze im Landkreis für Sternenfreunde

Besser ist es in Richtung Bonlanden, Nürtingen, Kirchheim und Plochingen. Zwar ist die Lichtverschmutzung laut der Karte auch hier noch mäßig, mit 1000 bis 2000 sichtbaren Sternen gibt es jedoch mehr zu bewundern. Desto weiter weg man sich von der Metropolregion Stuttgart bewegt, desto dunkler wird auch die Nacht. Im Kreis Esslingen lassen sich die besten Bedingungen zum Beobachten der Sterne im Südosten des Landkreises finden. In und um die Gemeinden Lenningen, Hepsisau, oder Schopfloch zum Beispiel.

Ein Ausflug bietet sich am kommenden Freitag besonders an – nicht nur wegen der Earth Night. Mit Höchsttemperaturen von 26 Grad erwartet den Kreis der vielleicht letzte warme Tag des Jahres. Auch Nachts bleibt es mit knapp 20 Grad noch warm und ein wolkenloser Himmel bietet beste Voraussetzungen um die Sterne zu bestaunen.