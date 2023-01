1 Ohne Katzen wenig Geschäft im Happy Cats Café im Stuttgarter Westen. Foto: StZN/Kathrin Haasis

Daniel Di Stefano sucht im Internet Unterstützer gegen das Verbot, in seinem Katzencafé Katzen zu halten. Der Besitzer des Happy Cats Café startete eine Petition, die sich an das Stuttgarter Veterinäramt richtet.















Link kopiert

Daniel Di Stefano hat auf der Internetplattform Openpetition eine Unterschriftensammlung gestartet. „Wir möchten dem Veterinäramt Stuttgart zeigen, wie wichtig das Happy Cats Café für viele Menschen ist“, schreibt er in seinem am 16. Januar veröffentlichen Post und bittet „um eine erneute Prüfung und mögliche Freigabe der Katzenhaltung“. Ihm war vor Kurzem von der Behörde die Genehmigung entzogen worden, das Lokal mit den Tieren zu führen. Laut der Behörde hatte er mehrfach gegen die Vorschriften verstoßen und seinen Gästen mehr Katzen als erlaubt in dem Raum präsentiert. Darunter waren auch „Katzen mit Qualzuchtmerkmalen“ und Wildkatzenhybriden, die nicht als Betriebskatzen eingesetzt werden dürfen. Die Prüfer entdeckten darüber hinaus noch hygienische Mängel.