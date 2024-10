Was Frauen beim Stillen beachten sollten

Aktion am Klinikum Esslingen

Während der Weltstillwoche hat das Klinikum Esslingen einen Informationstag ausgerichtet. Mit dabei waren Hebammen und Ärztinnen des Krankenhauses. Im Video geben sie Tipps rund um das Thema Stillen.











Woher weiß eine Frau, wann der richtige Zeitpunkt zum Stillen ist? Was macht eine Trageberaterin? An wen können sich Eltern von Neugeborenen wenden, um Unterstützung zu erhalten? Um diese und weitere Fragen ging es bei einer Informationsveranstaltung des Esslinger Klinikums, die im Rahmen der Weltstillwoche der „World Alliance for Breastfeeding Action“ stattfand.

Besonders gut mit dem Thema Stillen kennen sich die Hebammen des Krankenhauses aus. Zwei von ihnen erzählen im Video, worauf Frauen achten sollten. Außerdem erklärt Oberärztin Miriam Vollmer, wie Kinder am pränatalen Zentrum des Klinikums Esslingen betreut werden. Und Jessica Sacrdigno vom Landratsamt Esslingen spricht über die Beratung für Familien durch die Hilfsstelle Profuja.