Frankfurt - Das Umfeld für den am Freitag geplanten Börsengang von Daimler Truck könnte freundlicher sein. Denn die Nachrichten über die neue Corona-Variante Omikron haben die Rallye an den Aktienmärkten vorerst gestoppt. Nicht nur in Deutschland, wo mit den jüngsten Corona-Regeln erneut harte Zeiten für Gastronomie und Einzelhandel anbrechen, sondern auch in den USA gaben die wichtigsten Aktien-Indizes zuletzt deutlich nach. Dass in Berlin ein neuer Kanzler gewählt wird, dürfte an der Stimmung wenig ändern.