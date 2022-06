1 Konjunktursorgen drücken die Stimmung an den Börsen. Foto: AFP/Daniel Roland

Unsere Börsenexperten blicken auf die kommende Woche. Im Fokus stehen Auftritte von EZB-Chefin Christine Lagarde und Fed-Präsident Jerome Powell.















Ein Feiertag in den USA beschert den Aktienmärkten zu Beginn der neuen Woche hoffentlich eine kleine Atempause. Denn die weltweite Leitbörse an der Wall Street bleibt am Montag geschlossen.