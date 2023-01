Sindelfinger Überfall Thema in ZDF-Sendung am Dienstagabend

Im Oktober 2021 sprengen Unbekannte Geldautomaten im Sindelfinger Breuningerland. Das und ein Mord an einer jungen Studentin sind unter anderem Themen bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“.















Mehr als 25 Jahre nach dem Tod einer Freiburger Biologiestudentin soll der Fall am Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wieder aufgerollt werden. Die Ermittler erhoffen sich davon neue Hinweise in dem ungelösten Mordfall, wie die Polizei mitteilte. „Wir wollen das Geschehene nach so langer Zeit wieder in Erinnerung rufen mit Hilfe der Sendung“, sagte ein Sprecher.

Leiche im Landkreis Tuttlingen gefunden

Die Leiche der 26-jährigen Eva Götz war am 27. Januar 1997 auf einer Landstraße bei Leipferdingen im Landkreis Tuttlingen gefunden worden. Laut Staatsanwaltschaft Rottweil wurde die Studentin vermutlich auf dem Heimweg in Freiburg in einen Wagen gezerrt, im dem sie möglicherweise auch getötet wurde. Sie kam an dem Abend laut Ermittlern von einem Heimatbesuch bei den Eltern in Landau in der Pfalz zurück. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Nun erhoffen sich die Kriminalbeamten neue Hinweise zur Tat oder möglichen weiteren Opfern.

Überfall in Sindelfingen Thema bei Sendung

Auch ein Überfall im Breuningerland in Sindelfingen soll am Mittwoch Thema bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sein. Dort wurden am 29. Oktober 2021 früh morgens zwei Geldautomaten gesprengt und 300 000 Euro erbeutet. Die vier maskierten Täter könnten den Ermittlern nach Teil einer kriminellen Organisation sein, die seit Jahren bundesweit Geldautomaten sprengt. Die Kripo Böblingen erhofft sich Hinweise zu den Tätern.