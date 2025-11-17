Airport Stuttgart: Polizeieinsatz am Flughafenzaun – das waren die Gründe

1 Der Stuttgarter Flughafen – um das Gelände kam es am Wochenende zu einem Polizeieinsatz. (Archivbild) Foto: IMAGO/Harald Dostal

Mehrere Streifen rücken am Sonntagmittag im Bereich um den Flughafen Stuttgart aus. Sie gehen einem Hinweis nach, dass sich jemand am Zaun zu schaffen machen könnte.











Am Sonntagmittag ist es am Stuttgarter Flughafen in Leinfelden-Echterdingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach einem Hinweis, dass sich ein Pärchen am Flughafenzaun auffällig verhalten und den Zaun näher in Augenschein genommen habe, rückte die Bundespolizei gegen 13.40 Uhr mit drei Streifen mit Blaulicht aus. Die Beamten konnten vor Ort jedoch niemand Verdächtigen mehr antreffen, die Fahndung wurde eingestellt. Zeugen berichten, von Polizisten angesprochen worden zu sein.

Sensibilität wegen Klimaaktivsten

„Wir haben auch am Zaun keinerlei Manipulation feststellen können“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Seit Aktionen von Klimaaktivisten am Flughafen sei man jedoch für Ausspähversuche sensibilisiert und nehme alle Hinweise in diese Richtung sehr ernst. Außerdem sei das Vorfeld des Flughafens ein grundsätzlich sensibler Bereich, so der Sprecher.