Neues Gastro-Konzept am Airport: Deutschlandpremiere: Costa Coffee eröffnet im Stuttgarter Flughafen

Neues Gastro-Konzept am Airport

1 Im Terminal 3 der Stuttgarter Airports eröffnet das erste Costa Coffee an einem deutschen Flughafen. Foto: Flughafen Stuttgart

Costa Coffee, Goodman & Filippo oder Beans & Barley: Kulinarische Konzepte, die man bisher von anderen großen und internationalen Flughäfen kannte, gibt es künftig auch am Stuttgarter Flughafen. Freuen dürfen sich nicht nur Veganer.











Link kopiert

Im Flugzeug gehört noch immer der Tomatensaft zu den kulinarischen Klassikern vieler Passagiere. Am Boden geht der Stuttgarter Flughafen (FSG) jetzt neue Wege und baut sein Angebot noch weiter aus. Zuletzt wurden die Gastronomie-Flächen in den Terminals neu ausgeschrieben. Den Zuschlag hat jetzt das Unternehmen Casualfood bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens.

Casualfood werde demnach auf fünf Flächen im Gatebereich, aber auch in öffentlich zugänglichen Bereichen des Airports auf den Fildern bei Leinfelden-Echterdingen verschiedene kulinarische Optionen bieten. Auf der Ankunftsebene im Terminal 3 eröffnet das erste Costa Coffee an einem deutschen Flughafen. Das bekannte Coffeshop-Konzept aus Großbritannien serviert eine große Auswahl an Heißgetränken. Goodman & Filippo, das italo-amerikanische Konzept von Casualfood, wird abfliegende Passagiere mit den Klassikern der italienischen und amerikanischen Küche wie Pasta, Burgern und anderen Snacks versorgen.

Vegane Spezialitäten bei Natural oder Snacks bei Beans & Barley

Am Stuttgarter Flughafen gibt es ab 2026 neue Speiseangebote. (Archivfoto) Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Im Gatebereich werden Reisende bei Beans & Barley neben einer Auswahl an Snacks lokale Bier- and Kaffeespezialitäten genießen können. Für Verpflegung vor dem Abflug sorgen zudem das Deli Stuttgart im Terminal 3 mit Smoothies und Wraps sowie das Natural, das vor allem gesunde Snacks für unterwegs bietet. Besonderen Wert legt Natural auf vegetarische und vegane Optionen, sodass Reisende aus einer Reihe an pflanzlichen Speisen auswählen können.

Ein Hauch von Frankfurt und Berlin kommt nach Stuttgart

Die innovativen Gastro-Konzepte des neuen Partners sollen bis Mitte 2026 umgesetzt werden. „Unsere Fluggäste können sich auf eine vielfältige Auswahl freuen, die sowohl innovativ als auch regional geprägt ist. So erfüllen wir auch zukünftig die Erwartungen unserer Gäste“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Carsten Poralla. Man habe mit Casualfood einen renommierten Partner für den Airport gewinnen können. „Das Unternehmen ist in der Branche fest etabliert und hat uns mit qualitativ hochwertigen Konzepten überzeugt“, betont Poralla.

Casualfood ist ein auf Verkehrsgastronomie spezialisiertes Unternehmen, ist bereits an den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Berlin sowie an neun Bahnhofstandorten in Deutschland vertreten. Bei der Vergabe habe man besonders Wert gelegt auf hohe Qualität und Nachhaltigkeit, betont der Stuttgarter Airport in einer Mitteilung.