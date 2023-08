1 Die früheren Wurstfabrik steht still. Foto: Roberto Bulgrin

Die Wurstwaren aus dem Hause Rehm in Aichwald sind Geschichte – aber ein Produkt lebt weiter. Die Firma, die vor einigen Monaten ihren Betrieb eingestellt hatte, hat die Rezeptur verkauft. Der Ofenfleischkäse wird nun in Thüringen hergestellt.















Link kopiert

Das Werbeplakat mit dem markigen Slogan „Es geht um die Wurst“ hängt noch immer – doch in den Gebäuden dahinter wird schon seit mehreren Monaten nichts mehr produziert: Die Fleischwaren der Aichwalder Firma Rehm sind Geschichte – eigentlich. Denn noch immer ist in einigen Lebensmittelgeschäften der Rehm-Ofenfleischkäse zu finden. Der wird allerdings mittlerweile nicht mehr im Kreis Esslingen hergestellt, sondern in Thüringen.