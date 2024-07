Aichwalder Schüler: Entlastung durch zusätzliche Bus

1 Ab dem neuen Schuljahr soll es von Aichwald nach Endersbach im Schülerverkehr eine Entlastungsfahrt zusätzlich geben. Foto: Andreas Kaier

Immer mehr Schüler aus Aichwald zieht es Richtung Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Geplant ist deshalb eine zusätzliche Fahrt der Linie 114 im Schülerverkehr nach Weinstadt. Die Entlastungsfahrt nach Esslingen soll entfallen.











Immer mehr Aichwalder Schülerinnen und Schüler wollen nicht mehr in Esslingen oder Plochingen eine weiterführende Schule besuchen, sondern entscheiden sich für eine der Schulen im Schulzentrum Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Läuft alles nach Plan, wird es für sie nach den Sommerferien am frühen Morgen eine zusätzliche Busfahrt geben, die gleich zwei Vorteile mit sich bringt. Zum einen kommt der zusätzliche Bus der Linie 114 zur ersten Stunde später an der Haltestelle Benzach an und damit näher am Unterrichtsbeginn. Das bedeutet, dass die Schüler nicht mehr so früh los und mit nur zwölf Minuten nicht mehr so lange auf die Schulglocke warten müssen. Zum anderen sorgt die zusätzliche Fahrt dafür, dass das morgendliche Gedränge im Bus in Richtung Weinstädter Schulzentrum nicht mehr so groß ist.