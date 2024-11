Aichwalder fährt zur Darts-WM: Gotthardt erfüllt sich Kindheitstraum

1 Fahrkarte im Großformat: Kai Gotthardt darf zur WM in den Ally Pally. Foto: Felix Höfer/PDC Europe

Bei der Hylo PDC Europe Super League schafft der Aichwalder Darts-Profi Kai Gotthardt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally.











Eine blutige Nase holte sich Kai Gotthardt erst beim Jubel ganz am Ende der Hylo PDC Europe Super League: beim Jubeln über seinen Sieg, der zugleich die Qualifikation für die Darts- WM in London bedeutete. Der Darts-Profi aus Aichwald hatte sich, wie er nach seinem Erfolg in Hildesheim sagte, zwar „einen Kindheitstraum erfüllt“, andererseits aber auch, „obwohl sich das vielleicht blöd anhört, damit gerechnet“, dass es mit dem unter Darts-Profis so begehrten Auftritt im Londoner Alexandra Palace irgendwann klappen wird.