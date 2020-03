4 In der Mozartstraße in Aichschieß ist es am Mittwochabend wegen starker Rauchentwicklung zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Foto: SDMG/Kohls

In Aichschieß rückte die Feuerwehr aus, weil es in der Sauna eines Wohnhauses zu starker Rauchentwicklung kam.

Aichwald - In der Mozartstraße in Aichschieß ist es am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen, weil es in einem Wohngebäude zu starker Rauchentwicklung gekommen ist. Der Qualm kam ersten Erkenntnissen zufolge, aus einer Sauna im Gebäude. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps unter Atemschutz in das Gebäude. Insgesamt waren vier Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz.

