1 Die Vorsitzende des JMS-Trägervereins, Dorit Blasum (links) und Bürgermeister Andreas Jarolim (rechts) verabschieden die Musikschulleiterin Inge Kocher (zweite von links) und deren Stellvertreterin Susanne Nachbar. Foto: Rainer Kellmayer

Das Führungsduo Inge Kocher und Susanne Nachbar geht in den Ruhestand. Die Leitung der Aichwälder Einrichtung wird nun in jüngere Hände gelegt.















Nach den Sommerferien steht im Leitungsteam der Jugendmusikschule Aichwald ein Generationswechsel an. 26 Jahre hat Inge Kocher als Schulleiterin die Musikschule durch Höhen und Tiefen geführt. Jetzt geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. Und auch ihre Kollegin Susanne Nachbar, die als stellvertretende Schulleiterin und Geschäftsführerin über Jahrzehnte in der Arbeit der Schule wesentliche Akzente gesetzt hat, wird ihre Ämter in jüngere Hände geben. Im Rahmen eines Sommerkonzertes wurden beide Musikpädagoginnen in der Schurwaldhalle feierlich verabschiedet.