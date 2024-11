Aichwald: Konfirmanden helfen in der Backstube

1 Die Konfirmanden haben in der Backstube von Bäckermeister Manuel Stolle viel gelernt. Foto: /Andreas Kaier

Die Aichwalder Konfirmanden beteiligen sich jedes Jahr an der Brotbackaktion. Der Erlös geht an Ausbildungsprojekte in Afrika, Asien und Südamerika.











Vorsichtig versucht die 13-jährige Malia etwas Teig von der Waage zu nehmen. Weil die Masse klebrig ist, ist das kein leichtes Unterfangen. Meist bleibt an ihren Fingern mehr kleben, als sie wegnehmen möchte. „Du musst die Hände nochmal nass machen“, gibt ihr Bäckermeister Manuel Stolle einen Tipp.

Malia ist eine von 15 Aichwalder Konfirmandinnen und Konfirmanden, die am Samstagvormittag in der Backstube der Schanbacher Bäckerei Stolle Brot backen. Sie beteiligen sich in zwei Gruppen an der bundesweiten Aktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“, die vor zehn Jahren ins Leben gerufen wurde. In Württemberg wird die Aktion unter anderem vom Bäckerinnungsverband unterstützt.

Lebensmittel schätzen lernen

Dessen Geschäftsführer Frank Sautter spricht vor dem Hintergrund des anhaltenden Interesses an „5000 Brote“ von einem Erfolgsmodell. Dadurch bekämen die Konfirmanden und Konfirmandinnen ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln.

Schon früh am Morgen hat Manuel Stolle Teig für 42 Weizenmischbrote vorbereitet, die von den Konfis noch geformt und in den Ofen geschoben werden müssen. Am Tag darauf sollen die Brote beim so genannten Lighthouse-Gottesdienst gegen eine Spende abgegeben werden. Das Geld, das in Aichwald und den anderen teilnehmenden Kirchengemeinden in Deutschland zusammenkommt, soll in diesem Jahr verschiedenen Ausbildungsprojekten im afrikanischen Malawi, im asiatischen Vietnam und im südamerikanischen Paraguay zugutekommen. Unter die jungen Bäckerinnen und Bäcker hat sich am Samstag auch Oberkirchenrätin Annette Noller gemischt, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, die selbst kräftig mit anpackt. „Beim Brotbacken wird uns bewusst, dass wir in einem sehr reichen Land leben und wir bleiben dadurch mit der ganzen Welt verbunden“, sagt sie. Gefragt, woher der Name der Aktion „5000 Brote“ kommt, verweist sie auf die Erzählung im Matthäusevangelium, wonach Jesus allein durch das Teilen von fünf Broten und zwei Fischen etwa 5000 Männer samt ihren Frauen und Kindern satt bekommen hat. „Für uns ist Brot heute ein Synonym für alle Lebensmittel“, so Noller weiter, und es stehe dafür, dass man keinen Hunger haben müsse. Mit dem damit eng verbundenen Thema Gerechtigkeit haben sich die Aichwalder Konfirmanden bereits im Vorfeld, sowohl im Konfirmanden- als auch im Religionsunterricht beschäftigt. Unter anderem gingen sie der Frage nach, was es bedeutet, arm oder reich zu sein.

In Württemberg beteiligen sich in diesem Jahr rund 30 von insgesamt 1500 Evangelischen Kirchengemeinden an der Aktion. Für den Aichwalder Pfarrer Jochen Keltsch eine „beachtliche Zahl“, wenn man bedenke, wie viele andere Angebote es für die Jugendlichen gebe, wie er sagt.

Die Aichwalder Konfirmanden machen seit dem Jahr 2019 regelmäßig mit und steuern so Jahr für Jahr etwa 450 Euro bei, wobei die Bäckerei Stolle die Zutaten für das Brot spendet und ihre Backstube zur Verfügung stellt. Warum sich Manuel Stolle dafür engagiert? „Weil wir damit etwas Gutes tun für die Welt und auch für uns selbst“, sagt er. Er gehe zwar nicht regelmäßig in die Kirche, habe aber seinen Glauben nie verloren. „Es freut mich immer, wenn ich helfen kann“, versichert der Bäckermeister.

Deutschland ist reich

Inzwischen hat das Team um Malia seine Brote geformt und auf große Bleche gelegt. Bei ihr zuhause werde viel Brot gegessen, und sie habe auch schon selbst im Backhaus Brot gebacken, erzählt sie. Ob für die Menschen in Afrika oder in anderen Ländern des globalen Südens Brot eine andere Bedeutung hat, als im reichen Deutschland, kann sie nicht sagen. „Ich weiß nur, dass es für die Menschen in Afrika schwierig ist, Brot zu bekommen.“ Malias ebenfalls 13-jährige Freundin Alicia schlägt einen weiteren Bogen: „Wir haben darüber gesprochen, wie Kinder in verschiedenen Ländern schon Geld verdienen müssen und dass viele ihre Lebensmittel selbst anbauen.“ Für Annette Noller vom Oberkirchenrat kommt diese Äußerung nicht überraschend. „Da sieht man eigentlich wieder, wie gut es uns hier geht.“

Eine stattliche Spendensumme ist in zehn Jahren zusammen gekommen

Aktion

Die Aktion 5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ ist eine bundesweite Aktion der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKG), die vor genau zehn Jahren ins Leben gerufen wurde. Seither haben bundesweit 61 500 Konfirmandengruppen mehr als 220 000 Brote gebacken. Mit der Backaktion konnten bisher Spendengelder in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gesammelt werden.

Aichwald

Die Evangelische Kirchengemeinde Aichwald beteiligt sich seit dem Jahr 2019 an der Backaktion. Dabei wird sie von der Bäckerei Stolle in Schanbach tatkräftig unterstützt. Die Bäckerei stiftet regelmäßig die Zutaten und bereitet den Teig vor, den die Konfirmanden und Konfirmandinnen unter fachkundiger Anleitung zu Broten formen und in den Ofen schieben dürfen.

Gemeinde

Zur evangelischen Gemeinde Aichwald zählen Aichelberg, Aichschieß, Krummhardt, Lobenrot und Schanbach.