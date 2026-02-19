Aichwald im Kreis Esslingen: Letztes Zuhause für alte Hunde – „Wer zu mir kommt, darf bis zum Ende bleiben“
Tessy und Alisa (von links) fühlen sich wohl bei Jürgen Völker. Foto: Frederic Feicht

Im Heim von Jürgen Völker in Aichwald stehen 26 Urnen von verstorbenen Hunden. Er kümmert sich um alte Tiere, die sonst im Heim ihr Ende finden würden. Ein besonderes Engagement.

Im Essbereich seines Hauses in Aichwald hat Jürgen Völker einen ungewöhnlichen Ort der Erinnerung geschaffen: Eine Art kleiner Urnenfriedhof. Auf einer Kommode sind zahlreiche liebevoll gestaltete Hundebilder samt Pfotenabdrücke sowie die dazugehörigen Urnen von verstorbenen Hunden aufgereiht. Vorne das Bild seiner vor viereinhalb Jahren verstorbenen Frau Lenore. „Sie war genauso verrückt wie ich“, sagt der 66-Jährige. „Sie konnte auch nie Nein sagen. Auch wenn ich mal gesagt habe, dass wir keinen Hund mehr aufnehmen können, hat sie gemeint, das müssen wir machen.“

