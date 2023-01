1 Auf diesem Brachgelände sollen Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Foto: /Andreas Kaier

Aichwald stellt im Ortsteil Aichschieß zwei Grundstücke für 25 Camper zu Verfügung. Jeweils 40 Euro Miete kostet ein Parkplatz im Monat. Damit sollen jährlich rund 12 000 Euro in die Gemeindekasse fließen.















Link kopiert

Die Gemeinde Aichwald will im Ortsteil Aichschieß so bald wie möglich Stellplätze für 25 Wohnmobile und „vergleichbare Fahrzeuge“ langfristig vermieten. Dafür sollen zwei bislang brachliegende Grundstücke im Gewerbegebiet Buchenteich, die schon seit dem Jahr 1988 der Schurwaldgemeinde gehören, entsprechend hergerichtet werden. Für die Einebnung und Einschotterung der beiden Grundstücke im Himbeerweg 23 und in der Waldstraße 20 bewilligte der Aichwalder Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung 60 000 Euro.