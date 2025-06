Aichwald: 18-Jährige wird von Unbekanntem über Zaun gezerrt und sexuell bedrängt

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eine junge Frau in Aichwald (Kreis Esslingen) offenbar von einem Unbekannten angegriffen und sexuell bedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll eine junge Frau in Aichwald (Kreis Esslingen) von einem Unbekannten sexuell angegangen worden sein. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Rande eines Festgeländes einer Sportveranstaltung im Ortsteil Schanbach, in der Straße In den Horben.

Derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 18-Jährige gegen 0.50 Uhr über das Festgelände gelaufen, als sie plötzlich von einem Unbekannten angegriffen und über einen dortigen Zaun gezerrt wurde. In der Folge soll sie von dem Angreifer sexuell bedrängt und genötigt worden sein, wogegen sie sich so heftig wehrte, dass der Mann von ihr abließ und sie zu einer Freundin flüchten konnte. Der Angreifer soll ihr noch ein paar Meter gefolgt und dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen – und veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und mit braunen Haaren beschrieben. Es soll Deutsch mit teils sächsischem Dialekt gesprochen haben und war laut des Opfers mit einer schwarzen, langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem soll er eine schwarze Bauchtasche dabei gehabt haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise und Zeugen.