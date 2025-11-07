1 Nichts ging mehr am Donnerstag in Aichtal: Wegen der Bauarbeiten auf der Aichtalbrücke staute sich der Verkehr im Ort. Foto: Stadt Aichtal

Einen Tag nach dem Beginn der Erkundungsbohrungen auf der Brücke bei Aichtal (Kreis Esslingen) wird die halbseitige Sperrung der B 312 wieder aufgehoben. Wie geht es nun weiter?











Am Donnerstag haben die für den geplanten Brückenneubau erforderlichen Erkundungsbohrungen an der Aichtalbrücke begonnen. „Und es ist leider genau das eingetreten, wovor wir als Stadt frühzeitig gewarnt haben“, berichtet Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz: „massive Behinderungen auf der B 312 und im Stadtgebiet“. Selbst im benachbarten Neckartailfigen waren die Auswirkung der halbseitigen Straßensperrung zu spüren.

Wegen der „chaotischen Verkehrssituation“ hat sich Kurz eigenen Aussagen zufolge noch am gleichen Abend an das Landratsamt Esslingen gewandt, denn dieses ist für die verkehrsrechtliche Anordnung zuständig. „Aus meiner Sicht war die Einhaltung der Hilfsfristen von Feuerwehr und Rettungsdienst nicht mehr sichergestellt, was aus kommunaler Sicht nicht hinnehmbar ist“, so Kurz.

Am Freitagmorgen verkündet er stolz, dass die Kreisbehörde unverzüglich reagiert habe: Die Arbeiten an der Aichtalbrücke sollen demnach im Lauf des Tages eingestellt und die Sperrung vorerst aufgehoben werden. In der kommenden Woche, informiert Kurz, „soll nun geprüft werden, wie die Maßnahme fortgesetzt werden kann, ohne dass es erneut zu derart massiven Verkehrseinschränkungen oder zu gefährlichen Situationen – insbesondere entlang von Schulwegen – kommt“.

Neubau der Aichtalbrücke: Stadt erwägt Durchfahrtsverbot für Lkw

Die Stadt Aichtal werde aufgrund der „schnellen und konstruktiven Reaktion des Landratsamts“ ihre Überlegungen vorerst nicht weiterverfolgen, jene Straßen, die als Hauptstrecken des Ausweichverkehrs dienen, für den Durchgangsverkehr zu sperren, kündigt der Bürgermeister an. Das bleibe jedoch im Hinblick auf mögliche weitere Bauphasen an der Aichtalbrücke eine Option, räumt er ein. „Darüber hinaus prüfen wir aktuell die Einführung eines Lkw-Durchfahrtsverbotes in der Stuttgarter Straße, um die Belastung für das Wohngebiet dauerhaft zu reduzieren.“

Laut der Mitteilung des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart sollen die geotechnischen Untersuchungen im Fahrbahnbereich der B 312 voraussichtlich bis 3. Dezember andauern. Sie sind „als Grundlage für die nächsten Planungsschritte“ bei dem vom Land geplanten Brückenneubau erforderlich. Ob der Zeitplan durch die aktuelle Baustellenunterbrechung gehalten werden kann, ist unklar.