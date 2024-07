Aichtal: Vermittlung gescheitert: Stadtverwaltung und Feuerwehr weiter im Clinch

1 Ein Ende des Feuerwehrstreits in Aichtal ist nicht in Sicht. Foto: Ines /Rudel

In einer Mediation sollte der Streit um ein neues Feuerwehrhaus beigelegt werden. Die Hoffnungen waren groß. Doch die Vermittlungsbemühungen liefen ins Leere. Um was es in dem Streit geht und wie es nun weitergeht.











Die Hoffnung war groß, umso größer dürfte jetzt die Enttäuschung sein: Die Mediation in Aichtal zwischen der Stadtverwaltung auf der einen Seite und der Feuerwehr auf der anderen ist gescheitert. „Bürgermeister Sebastian Kurz sieht nach neun Sitzungen in sieben Monaten für sich nun keinen Sinn mehr, die Mediation weiterzuführen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Aichtal. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses informierte Kurz die Gemeinderäte über den aktuellen Stand. „Wir haben viele Stunden diskutiert, aber ich kann keine Annäherung der Positionen feststellen“, so der Bürgermeister.