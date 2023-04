1 Der Rettungsdienst behandelte beide Verletzten und brachte die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Dienstagabend wurden im Kreis Esslingen ein Mann und eine Frau von Autos erfasst und verletzt. Der Rettungsdienst musste eine 65-jährige Fußgängerin, die in Aichtal angefahren worden war, schwer verletzt in eine Klinik bringen.















Bei zwei Unfällen im Kreis Esslingen wurden am Dienstagabend ein Fußgänger und eine Fußgängerin verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wollte eine 65-Jährige in Aichtal gegen 18.15 Uhr über die Grötzinger Straße gehen, obwohl auf der Ortsdurchfahrt reger Verkehr in beide Richtungen herrschte. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, dessen 56-Jährige Fahrerin in Richtung Nürtingen unterwegs war. Die Fußgängerin wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb am rechten Rand der Fahrbahn liegen. Der Rettungsdienst versorgte die Schwerverletzte zunächst noch an der Unfallstelle, bevor die Frau in eine Klinik eingeliefert wurde. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 4000 Euro. In Esslingen wurde einige Stunden später, gegen 22.20 Uhr, am Bahnhofsvorplatz ebenfalls ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, war der 42-Jährige bei Grün über eine Ampel in der Berliner Straße gegangen. Ein 78-jähriger Autofahrer hatte offenbar missachtet, dass diese Ampel für ihr Rot zeigte und den Fußgänger leicht angefahren. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt, sodass der Rettungsdienst ihn an der Unfallstelle behandeln konnte. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.