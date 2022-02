1 Hier in Aichtal wurden zwei Ortsschilder gestohlen. Außerdem zerstörten die Diebe auch die Rahmen der Tafeln. Foto:

Neun Ortsschilder wurden am vergangenen Wochenende in Aichtal gestohlen. Eigentlich wollte man sie für einen guten Zweck versteigern.















Aichtal - Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen, dass ein Ortsschild in Aichtal entwendet wurde. Wenig später stellt sich heraus, dass es nicht das einzige entwendete Schild ist. Insgesamt wurden in der Nacht auf Sonntag acht weitere Ortsschilder in Aichtal und seinen Teilorten gestohlen. Die Dienststelle Neckartenzlingen habe die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen gebe es jedoch keine, sagte ein Pressesprecher.