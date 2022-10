1 Der Unbekannte bricht unter anderem mehrere verschlossene Bürotüren auf. Foto: picture alliance/ /Daniel Maurer

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bricht ein Unbekannter in das Rathaus in Aichtal (Kreis Esslingen) ein. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.















Ins Rathaus in der Waldenbucher Straße in Aichtal ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut Polizeiangaben zunächst über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend brach er mehrere verschlossene Bürotüren auf und durchsuchte in den Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.