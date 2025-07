Aichtal im Kreis Esslingen: Unbekannte sprengen Geldautomaten

1 Das Gebäude ist bei der Sprengung des Geldautomaten beschädigt worden. Foto: SDMG/SDMG

In der Nacht auf Dienstag sprengen Unbekannte einen Geldautomaten an der Fassade eines Hauses in Aichtal im Kreis Esslingen.











Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten im Kreis Esslingen gesprengt. Die Täter seien nach dem Vorfall in Aichtal in der Nacht geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Ob sie Geld erbeuteten, war demnach zunächst unklar.

Der Automat war laut dem Sprecher an der Fassade eines Gebäudes angebracht. Das Gebäude sei bei der Sprengung gegen 2.30 Uhr beschädigt worden, Einsturzgefahr bestehe allerdings nicht. Wie hoch der Schaden an dem Gebäude war, war zunächst ebenfalls unbekannt.