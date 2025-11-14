Aichtal im Kreis Esslingen: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Anschlussstelle Aichtal-Süd auf die B 312 in Richtung Metzingen. Foto: Stefan Puchner/dpa

Vermutlich wegen Unachtsamkeit ist am Donnerstag bei Aichtal (Kreis Esslingen) ein Autofahrer mit einem Motorrad kollidiert. Der Biker musste in eine Klinik gebracht werden.











Ein Motorradfahrer wurde laut Polizei am Donnerstagnachmittag bei Aichtal verletzt – ein Autofahrer hatte wohl zu spät bemerkt, dass der Biker abbremsen musste.

Gegen 16 Uhr wollte ein 67-jähriger Motorradfahrer an der Anschlussstelle Aichtal-Süd auf die B 312 in Richtung Metzingen auffahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Offenbar erkannte dies ein nachfolgender, 35 Jahre alter Autofahrer zu spät und fuhr auf. Der 67-Jährige stürzte dadurch von seiner Triumph. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen musste der Biker vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Triumph wurde abgeschleppt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 5000 Euro.