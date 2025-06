Aichtal im Kreis Esslingen: Geldautomat gesprengt – Diebe entkommen unerkannt

1 In Unterlenningen wurde im November 2024 ein Geldautomat gesprengt, der sich in einem Wohnhaus befand. Foto: SDMG

Unbekannte haben Montagmorgen, 23. Juni, in Aichtal (Kreis Esslingen) einen Geldautomaten gesprengt. Der Schaden am Gebäude ist enorm, die Polizei sucht Zeugen.











Eine Explosion am Morgen riss die Menschen im Aichtaler Ortstal Neuenhaus aus dem Schlaf. Unbekannte sprengten dort einen Geldautomaten gesprengt.

Laut Polizei meldeten am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr mehrere Anwohner einen lauten Knall in der Häfnerstraße. Sie gaben an, dass sie drei dunkel gekleidete Personen gesehen hätten, die in ein ebenfalls dunkles Fahrzeug gestiegen seien, um damit in Richtung Aicher Straße zu fliehen.

Hoher Sachschaden

Vor Ort entdeckten die Polizisten einen durch einen Sprengsatz stark beschädigten Geldautomaten. Es handelt sich laut einem Polizeisprecher des zuständigen Polizeireviers Reutlingen um einen alleinstehenden Automaten in einem kleinen dafür errichteten Gebäude. Durch die Wucht der Explosion waren die Trümmer des Gebäudes bis auf die Fahrbahn geschleudert worden. Die Häfnerstraße musste halbseitig für etwa vier Stunden gesperrt werden. Der erhebliche Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere 10 000 Euro betragen. Angaben zur Höhe des Diebesguts machte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen keine.

Die Kriminalpolizei Esslingen habe noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Unbekannten (Telefon: 0711 / 3990-0).

Die Polizei sucht mögliche Verstecke

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Polizei auch die Besitzer von Garagen, Hallen oder landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Einbrüche festgestellt haben, diese Fälle der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Verdächtigen vor der Tat Fahrzeuge untergestellt.

Vorfälle ähneln sich immer wieder

Im Kreis Esslingen ist es schon länger nicht mehr vorgekommen, dass ein Geldautomat gesprengt wurde. Im vergangenen Jahr ereigneten sich jedoch mehrere ähnliche Fälle – wie beispielsweise im Oktober 2024 in Frickenhausen. Dort machten sich Unbekannte an einem Automaten in einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße zu schaffen. Erst versuchten die Täter ihn aufzubrechen, anschließend wurde wohl ein Sprengsatz angebracht. Dieser wurde jedoch nicht gezündet. Experten der Polizei entfernten ihn später.

Im Oktober 2024 blieb es beim Versuch, einen Automaten in Frickenhausen zu sprengen. Foto: SDMG

Einen Monat später versuchten Unbekannte, einen Automaten in einer Bankfiliale in der Kirchheimer Straße in Unterlenningen zu sprengen. Die Explosion beschädigte das Haus, die Täter mussten jedoch ohne Beute flüchten. Der Sachschaden wurde damals auf etwa 150 000 Euro beziffert.

Jüngster Vorfall in der Region Stuttgart

Jüngst in der Region Stuttgart ereignete sich ein Vorfall im Enzkreis. Unbekannte Täter haben Ende Mai dieses Jahres in Knittlingen einen Geldautomaten gesprengt, der sich in einem Wohnhaus mit integriertem Bankgebäude befand. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von rund 700 000 Euro.