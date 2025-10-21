1 Die Polizei bittet insbesondere einen bestimmten Zeugen, sich zu melden. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein offenbar jugendlicher Motocross-Fahrer soll am Montagnachmittag in Aichtal-Grötzingen (Kreis Essligen) eine Frau mit Kind auf dem Arm gefährdet haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert

﻿ In Aichtal-Grötzingen im Kreis Esslingen hat am Montagnachmittag ein Motorradfahrer offenbar eine Frau mit einem Kleinkind in Gefahr gebracht. Laut Polizei hat die 65-Jährige gegen 17.10 Uhr in der Blumenstraße vor Hausnummer 2 mit ihrem Auto angehalten, um das Kind aus dem Fahrzeug zu holen.

Ein Autofahrer hinter ihr stoppte, doch ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr mit seiner Motocross-Maschine einfach weiter. Er lenkte auf den Gehweg und kam der Frau mit dem Kind auf dem Arm gefährlich nahe. Zum Glück kam es zu keinem Zusammenstoß.

Über das Kennzeichen konnte die Polizei den Fahrer als 17-Jährigen ermitteln. Nun wird insbesondere der Autofahrer gesucht, der hinter dem Fahrzeug der Frau anhalten musste. Hinweise nimmt die Polizei Nürtingen unter 07 022 / 92 24 0 entgegen.