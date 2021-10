Einsatz in Notzingen Psychisch verwirrter Mann greift Polizeibeamte an

Mit einem vorgetäuschten Notruf lockte ein offenbar psychisch verwirrter Mann am Montagvormittag in Notzingen (Kreis Esslingen) Polizei und Feuerwehr in seine Wohnung. Dann widersetzte er sich den Maßnahmen der Einsatzkräfte.