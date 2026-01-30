Aichelberg: Große dreitägige Party geplant – kostenloser Eintritt

1 Daniel Geiger, der Vorsitzende des Musikvereins Aichelberg (links) und Schriftführer Philipp Wiedmann freuen sich im neu renovierten Vereinsheim auf das Jubiläumsjahr. Foto: kai

In diesem Jahr wird der Musikverein (MV) Aichelberg 100 Jahre alt. Schon jetzt steht fest: Zum runden Geburtstag machen sich die Musikerinnen und Musiker selbst das schönste Geschenk. Es ist die großeJubiläumsparty, die von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Mai, auf dem Festplatz neben dem Vereinsheim an der Schnaiter Straße 64 in Aichelberg in einem Zirkuszelt steigt - und das bei freiem Eintritt. „Wir wollen eine etwas andere Jubiläumsfeier machen, ein Fest, das uns Spaß macht und uns nicht in ein traditionelles Korsett zwingt“, sagt Vereinschef Daniel Geiger.

Freitags steht nach einer Kinderdisco und dem Fassanstich der MV Aichelberg selbst auf der Bühne und feiert mit seinen Gästen die große „Blasmusik 2.0-Jubiläumsparty“. Samstags sind die BlechBand, der schwäbische Humorist und Liedermacher Ernst Mantel zu Gast, bevor am Abend DJ Beatcat zum Schwof in der Manege einlädt. Am Sonntag ist Familientag unter anderem mit einem Mitmachzirkus für Kinder der Zirkusfamilie Riedesel, Blasmusik der Musikkapelle Kirchhaslach und einem Auftritt des MV Aichelberg zum Abschluss.

Vereine, die für sonntags einen Tisch im Zirkuszelt reservieren, spendiert das Geburtstagskind einen Verzehrgutschein über 30 Euro, zudem können drei Vereine jeweils 300 Euro bei einer Verlosung gewinnen. Reservierungen und Plätze für den Kinderzirkus nimmt der MV Aichelberg ab sofort über seine Homepage entgegen.

Die Geschichte des MV Aichelberg

Wer die „Blasmusik 2.0“ bislang noch nicht kennt, kann sich selbst ein Bild davon machen was es heißt, wenn Daniel Geiger sagt, der MV Aichelberg sei kein Musikverein wie jeder andere. „Wir haben uns von einem traditionellen Orchester hin zu einer Partyband entwickelt“, verweist Geiger auf einen Prozess, der schon vor zwölf Jahren begonnen hat und der die wohl größte Veränderung in der 100-jährigen Vereinsgeschichte markiert.

Am 1. November 1926 gegründet, stand über Jahrzehnte hinweg vor allem die traditionelle Blasmusik mit dem entsprechenden Repertoire im Zentrum des Vereinslebens. Als zu Beginn der 2010er-Jahre der damalige Dirigent aufhörte, übernahm Florian Haag die musikalische Leitung und richtete das Orchester zusammen mit seinen Musikerinnen und Musikern neu aus – hin zu einer modernen Band, die Blas- und Unterhaltungsmusik präsentiert.

Vereinsheim des MV Aichelberg renoviert

Der MV Aichelberg hat heute rund 130 Mitglieder, 25 davon sind aktive Musikerinnen und Musiker. Die Instrumente werden elektronisch verstärkt, zum Einsatz kommen beispielsweise auch E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug. Die erste Hüttengaudi im Jahr 2013, die das traditionelle Neujahrskonzert ablöste, war laut Schriftführer Philipp Wiedmann „gleich ein voller Erfolg“. Heute spiele der Musikverein vier Stunden am Stück, vor allem klassische Festzeltlieder, bekannte Schlager, aber auch Rock- und Popsongs. „Wir haben eine große Bandbreite“, sagt Daniel Geiger. Klassische Blasmusik mit Märschen oder Polkas sind nicht mehr im Repertoire. Es gehe vor allem darum, Party zu machen.

Um sich auf das diesjährige Jubiläum gebührend vorbereiten zu können, haben die Musikerinnen und Musiker der „Blasmusik 2.0“ ihr Mitte der 1970er-Jahre in Eigenregie erbaute Vereinsheim mit dem großen Probenraum an der Schnaiter Straße 64 im vergangenen Jahr selbst renoviert. „Insgesamt haben wir rund 35.000 Euro investiert und etwa 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet“, sagt Philipp Wiedmann. Organisiert wurden die Arbeiten federführend von den aktiven Musikern Andreas Ruider, Tobias Höß und Jochen Heubach.