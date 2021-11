1 Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen einen 25-jährigen mutmaßlichen Ladendieb (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 25-Jähriger hat am Samstagmorgen eine Flasche mit einem Softdrink aus einer Bäckerei in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) gestohlen. Im Anschluss verletzte er zunächst eine Mitarbeiterin, ehe er sich auf der Flucht eine Auseinandersetzung mit dem Inhaber der Bäckerei lieferte.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 25-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr von Mitarbeitern einer Bäckereifiliale in der Jesinger Straße beobachtet dabei worden, wie er eine Cola-Flasche aus einem Kühlschrank im Verkaufsraum entnahm und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen.

Dieb verletzt Verkäuferin leicht

Um dies zu verhindern, stellte sich eine 58-jährige Verkäuferin dem 25-Jährigen in den Weg, wurde von diesem aber so heftig zur Seite gestoßen, dass sie sich leichte Verletzungen zuzog. Der flüchtende Ladendieb wurde kurz darauf vom Inhaber der Bäckerei in der Kirchheimer gestellt und angesprochen. Der 59-Jährige war zwischenzeitlich von seinen Mitarbeitern über den Vorfall informiert worden. Der 25-Jährige zeigte sich von der Ansprache des Backereiinhabers jedoch unbeeindruckt und er setzte seine Flucht fort.

Mann wirft Steine und Glasflasche auf Verfolger

Da ihm der Mann jedoch weiterhin folgte, hob der Flüchtende vor einer Gaststätte in der Alleenstraße mehrere herumliegende Steine auf und bewarf seinen Verfolger damit. Einer der Steine traf den 59-Jährigen am Oberkörper, verletzt wurde er dabei aber nicht. Wenig später sprach der Bäckereiinhaber den Dieb erneut an, der nun mit einer Glasflasche auf den 59-Jährigen warf. Dieser wich jedoch aus und überstand auch diesen Angriff unverletzt. Im Anschluss begab er sich zurück in die Bäckerei und verständigte die Polizei.

Der 25-Jährige ist polizeibekannt und in den letzten Wochen in der Bäckereifiliale mit ähnlichen Sachverhalten bereits mehrfach aufgefallen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.