Aggressionen am Bahnhof in Kirchheim: Renitenter Mann verletzt Polizisten

Aggressionen am Bahnhof in Kirchheim

1 Polizisten wollten einen aggressiven Man auf dem Bahnhof in Kirchheim der S-Bahn verweisen. Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Ein Mann fällt am Bahnhof in Kirchheim unangenehm auf. Er pöbelt grundlos Passanten an und wirft mit Getränkedosen um sich. Dann möchte er in eine wartende S-Bahn steigen. Die Situation spitzt sich zu.











Ein Polizeibeamter ist durch einen aggressiven Mann auf dem Kirchheimer Bahnhof verletzt worden.

Der 29-Jährige war am Freitagnachmittag gegen 18 Uhr unangenehm aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der junge Mann Passanten grundlos angepöbelt und mit Getränkedosen um sich geworfen. Anschließend wollte er die S 1 besteigen, die in Fahrtrichtung Stuttgart zur Abfahrt bereit stand. Wegen seines vorherigen Verhaltens forderten ihn aber Beamte zum Verlassen der Bahn auf. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, sollte der 29-Jährige in Gewahrsam genommen und aus dem Zug gebracht werden. Der Mann leistete aber Widerstand und trat nach den Polizisten. Schließlich wurden ihm Handschellen angelegt. Während der Auseinandersetzung mit dem renitenten Mann wurde ein Beamter leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Aufgrund des Verhaltens und des Zustandes des 29-Jährigen vermuteten die Beamten, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Er wurde deshalb nicht in eine Gewahrsamszelle gebracht, sondern in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Kirchheim auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.