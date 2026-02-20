Aggression gegen Wahlhelfer?: Neues Phänomen im Wahlkampf im Kreis Esslingen – „Welle der Wertschätzung“

Neues Phänomen im Wahlkampf im Kreis Esslingen – „Welle der Wertschätzung“

1 Der Landtagswahlkampf läuft – im Kreis Esslingen bezeichnen ihn die meisten Kandidatinnen und Kandidaten als ruhig und konstruktiv. Foto: Roberto Bulgrin

Im Landtagswahlkampf im Kreis Esslingen erleben manche Kandidaten überraschend viel Zuspruch. Doch nicht alle Parteien teilen diese Erfahrung.











Die Landtagswahl rückt näher. Immer wieder wird in Wahlkämpfen von Gewalt in Form von Sachbeschädigungen, Aggressionen, Beschimpfungen, Hass und Hetze oder gar körperlichen Angriffen gegen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer berichtet. Im aktuellen Wahlkampf scheint das bislang für viele Kandidaten jedoch kaum ein Thema zu sein – dafür gibt es offenbar ein neues Phänomen.