1 Bei der Einweihung des Agapedia-Kinderzentrums in Esslingen war auch Jürgen Klinsmann dabei. Foto: Frank Eppler

Seit 25 Jahren gibt es das Kinderzentrum Agapedia in Esslingen. Die Stiftung von Jürgen Klinsmann bietet Jungen und Mädchen Sport, Spiel und Workshops ohne vorgegebenes Programm.

Esslingen - Manufaktur der Menschlichkeit“ nannte Fernsehmoderator Günther Jauch einst die Stiftung von Jürgen Klinsmann. Der Fußballweltmeister und Bundestrainer gründete 1995 gemeinsam mit Marika und Stefan Barth sowie Freunden das Kinderhilfswerk Agapedia. Inzwischen gibt es in Deutschland zwei Kinderzentren, die Kindern Sport, Spiel und kreatives Gestalten bieten. In vier Ländern in Osteuropa betreibt die Stiftung Einrichtungen für verlassene Kinder und Waisenkinder. Das Esslinger Agapedia-Kinderzentrum feiert am Samstag sein 25-jähriges Bestehen im Garten des stiftungseigenen Haues in der Ulmer Straße, das 2012 für 1,3 Millionen Euro ohne öffentliche Gelder saniert wurde.