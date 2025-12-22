Afrob rappt über den VfB: „Weiß-Rot, das ist unser Leben“

1 Rapper Afrob ist jahrelanger VfB-Fan. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Stuttgarter Rapper Afrob blickt in seinem Musikvideo „Weiß-Rot, das ist unser Leben“ auf das Jahr 2025 mit dem VfB zurück.











Link kopiert

Einen Song oder Film zum Jahresende zu veröffentlichen, ist inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Rapper Afrob hat für den VfB Stuttgart beides kombiniert und mit seinem Musikvideo „Weiß-Rot, das ist unser Leben“ auf das VfB-Jahr 2025 zurückgeblickt.

Neben dem großen Thema Pokalsieg geht es in seinem Song auch um die Konstante Sebastian Hoeneß, den Aufstieg der Frauenmannschaft, den E-Sport oder die Leichtathletikerfolge der Stuttgarter Sportler und Sportlerinnen.

Afrob ist ein deutscher Rapper und Schauspieler eritreischer Herkunft. Er startete 1994 seine Rap-Karriere und veröffentlichte im Jahr 1999 sein erstes Soloalbum „Rolle mit Hip Hop“. Weil er unter anderem in Stuttgart aufwuchs, entwickelte sich früh die Verbindung zum VfB. Heute ist er bekennender VfB-Fan und thematisiert das auch immer wieder in seinen Songs.