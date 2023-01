Afrikanische Kunst in Nürtingen

1 Katja Schurr (links) und Vera Romeu präsentieren die Masterarbeit zu den afrikanischen Masken in der Sammlung Domnick. Foto: privat Foto:

Die Rätsel um die afrikanischen Masken der Nürtinger Sammlung Domnick sind exemplarisch für viele Museen, erklärt die Sammlungsleiterin Vera Romeu. Eine Masterarbeit setzt sich mit der Problematik auseinander.















Link kopiert

Noch mehr Fragezeichen zur Herkunft haben sich ergeben. Die Rede ist von den afrikanischen Masken der Sammlung Domnick in Nürtingen-Oberensingen. Diese Stücke hatte das Sammlerpaar Domnick in den Jahren von 1938 bis 1940 als Grundstock seiner modernen Kunstsammlung beim Stuttgarter Kunstsammler Ernst Heinrich gekauft. Bis heute ist unklar, ob es sich bei den Masken um sogenannte Touristenware oder um authentische Kultobjekte handelt. Und es ist offen, ob und wie eine Rückgabe, also die Restitution der Masken, möglich ist. Der Fall ist für Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg einmalig, erklärt Sammlungsleiterin Vera Romeu.