1 Bundesligaprofi Yan Diomande gewinnt mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup. Foto: Themba Hadebe/AP/dpa

Die Mission Titelverteidigung startet für die Ivorer mit einem fest eingeplanten Sieg. Die Leistung dürfte den deutschen Nationalspielern mit Blick auf die WM aber wenig Kopfzerbrechen bereiten.











Marrakech - Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup einen glanzlosen Pflichtsieg geholt. Der Titelverteidiger setzte sich in seinem Auftaktspiel an Heiligabend gegen Außenseiter Mosambik mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor für die Ivorer schoss im Stade de Marrakech Amad Diallo in der 49. Minute.

Der Leipziger Bundesligaprofi Yan Diomande spielte von Beginn an für das Siegerteam. Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim saß während des gesamten Spiels auf der Bank.

Im Vorjahr hatte die Elfenbeinküste beim Heim-Turnier den dritten Kontinental-Titel gewonnen - und das trotz eines Trainer-Wechsels während der Endrunde. Auch bei der diesjährigen Ausgabe in Marokko ist das Team von Trainer Emerse Faé einer der Favoriten auf den Triumph. Weitere Gruppengegner sind Kamerun und Gabun.

Die Elfenbeinküste trifft bei der Weltmeisterschaft am 20. Juni 2026 im zweiten Vorrundenspiel in Toronto auf die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Weitere Teams der Gruppe E sind Ecuador und WM-Debütant Curaçao.